GP do Canadá F1, Kimi Antonelli: “Sabemos onde estão os limites”

Andrea Kimi Antonelli, líder do campeonato, terminou em terceiro lugar na Sprint de Montreal e garantiu o segundo lugar na grelha de partida para o Grande Prémio do Canadá de 2026. O jovem piloto da Mercedes ficou a apenas 0,068 segundos da pole position, conquistada pelo seu companheiro de equipa George Russell — a mesma margem que os separara na véspera.

O sábado foi intenso para Antonelli. Na corrida Sprint, uma luta mais acesa com o colega de equipa levou-o à relva. Perdeu a compostura e o segundo lugar e no final o desconforto era indisfarçável. Ainda assim, seguiu as ordens de Toto Wolff e não falou muito do tema. Na qualificação, ficou a apenas 0,068 segundos de Russell, que tinha passado a qualificação toda com dificuldades, mas encontrou a melhor volta do dia na última tentativa. Não foi um dia de emoções fáceis para o jovem italiano.

“A Sprint desta manhã foi uma corrida intensa” disse Antonelli ontem no final da qualificação. “Houve muita ação e tenho a certeza de que todos os que estavam a ver gostaram! O George e eu corremos com muita intensidade um contra o outro, mas sabemos onde estão os limites. Ainda assim, marcámos bons pontos no terceiro lugar e isso foi importante para mim e para a equipa.”

“A qualificação foi muito mais difícil do que a qualificação Sprint do dia anterior. Foi difícil colocar os pneus na janela de funcionamento e havia certamente um pouco mais de tempo a ganhar. A minha última tentativa não foi perfeita e perdi um pouco de tempo no setor dois. Acho que foi definitivamente aí que perdi a pole position. É frustrante falhar o primeiro lugar por uma margem tão pequena, mas ainda é um bom resultado e dá-nos a oportunidade de lutar pela vitória amanhã.”

“O tempo amanhã [hoje] parece incerto. Provavelmente haverá muitas incógnitas e pode ser uma questão de manter o carro na pista e estar pronto para tudo o que apareça. Se corrermos com chuva, será a primeira vez para todos com estes carros, por isso vai ser uma experiência interessante.”