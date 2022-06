GP do Canadá F1, George Russell: “Não poderíamos ter conseguido um resultado melhor” | AutoSport

George Russell estava satisfeito com o resultado final da Mercedes no GP do Canadá. O britânico considera que a equipa não conseguiria ter feito melhor, apesar de reconhecer que os níveis de aderência foram superiores ao esperado pela equipa e, por conseguinte, o nível de downforce foi superior ao necessário:

“Penso que, como equipa, não poderíamos ter conseguido um resultado melhor”, disse Russell.

“Estávamos um pouco preocupados com Charles Leclerc e Sergio Pérez. E, para ser honesto, estou bastante surpreendido com a falta de progresso deles, especialmente quando o Safety Car saiu no final”.

O ritmo de corrida da Mercedes “foi definitivamente o mais próximo de toda a época” do da Red Bull e da Ferrari. “Portanto, vamos aprender os pontos positivos. Mas o desempenho inerente ainda está longe de estar onde queremos. Para ser honesto, a aderência à pista foi hoje muito maior do que eu esperava”, disse ele. “Corremos um pouco de risco e pensámos que após a chuva de ontem, a degradação seria elevada, a maior asa teria sido boa. Mas penso que com a mudança da direção do vento, a aderência foi realmente melhor hoje e penso que uma paragem poderia ter sido possível. Por isso, potencialmente, em retrospectiva, era demasiado asa, mas não teria alterado o resultado global”.