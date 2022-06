GP do Canadá F1, Franz Tost: “São carros de F1 e não Rolls Royce” | AutoSport

Franz Tost, muito à sua maneira, falou sobre o problema do porpoising e da importância que os pilotos estão a dar a isso. Para o diretor da Alpha Tauri usou uma visão pragmática na sua visão deste caso:

“Quando este novo regulamento foi criado, ficou claro desde o início que estes carros não seriam fáceis de conduzir. Porquê? Porque este fundo, com uma espécie de efeito Venturi, torna necessário que os carros sejam bastante rígidos; que os carros fiquem bastante próximos da superfície e que a altura da frente e de trás seja bastante baixa.

“Ganhar-se-á muito desempenho se o carro for afinado o mais baixo possível, e o mais duro possível. Além disso, temos os pneus de 18 polegadas, pelo que é evidente que há menos amortecimento vindo dos pneus, e que os carros não são tão confortáveis de pilotar como eram no passado. Agora, os pilotos queixam-se disso. Por um lado, posso compreender, não é tão fácil para eles. Por outro lado, este é um carro de Fórmula 1. A FIA vem agora com esta nova Diretiva Técnica, que, naturalmente, ajudará a descobrir a dimensão das forças. E depois, quando criarem estas métricas, talvez possamos encontrar uma forma de reduzir os saltos, e as forças que estão a chegar aos pilotos. Quanto é que isto pode ser controlado, ainda não sei. Nós, da Scuderia Alpha Tauri, vamos apoiar a FIA. Dar-lhes-emos os dados e depois veremos qual será o resultado. Mas este é um carro de Fórmula 1. Isto não é um Rolls Royce. E os pilotos devem estar cientes disto. E se os carros forem demasiado rígidos, ou se for demasiado difícil para eles, talvez devessem ficar em casa, na sala de estar, sentar-se na cadeira, e depois podem verem as corridas na televisão ou onde quer que seja. Não sei”.