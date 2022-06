GP do Canadá F1: Franz Tost confirma Pierre Gasly na Alpha Tauri em 2023 | AutoSport

Franz Tost, diretor da Alpha Tauri, confirmou que Pierre Gasly estará na equipa em 2023. O piloto francês tem ainda contrato na próxima época com a Red Bull e o seu lugar na Alpha Tauri parece garantido, enquanto não encontra uma solução que lhe permita lutar por metas mais ambiciosas. Tost não esteve com meias medidas e confirmou o francês para a próxima época:

“Ele será um dos nossos pilotos, em 2023”, disse Tost quando questionado sobre o futuro de Gasly, citado pela The Race. “Isto é 100% confirmado. Ele tem um contrato válido, não há mais nada a dizer. Ele está a mostrar um desempenho fantástico”, disse Tost. “Infelizmente, no início da época sofreu com muitos problemas de fiabilidade – por exemplo, no Bahrein quando a bateria se incendiou. Depois houve outros problemas de fiabilidade que não foram culpa sua, mas que vinham da equipa. Estou realmente feliz agora que, pelo menos em Baku, pudemos mostrar como ele é bom. E espero que lhe forneçamos um carro competitivo para o resto da temporada, porque Pierre tem a capacidade de estar na frente. Está nas mãos da equipa dar-lhe um carro de competição realmente bom”.