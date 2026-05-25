GP do Canadá F1: Franco Colapinto na sua melhor série de sempre… apesar do susto

Franco Colapinto atravessa a melhor fase da sua carreira na F1. Apesar de terem sido feitas apenas cinco corridas, o argentino conquistou 15 pontos, superando em 10 a melhor marca conseguida na competição. A confiança de Colapinto está em alta e mesmo os erros parecem não ter as mesmas consequências.

O piloto da Alpine terminou o GP do Canadá em sexto, conquistando oito pontos, o que o elevou ao 11º lugar da classificação geral, depois do sétimo lugar conquistado em Miami. Apesar do bom resultado, Colapinto ainda apanhou um susto que ia arruinando a corrida.

O argentino viveu um momento de grande tensão ao bater nas barreiras na saída das boxes após a sua paragem, ocorrida durante um período de Virtual Safety Car. O carro deslizou para o exterior da curva dois após tocar numa zona molhada e depois na linha branca, indo de lado contra a barreira. O impacto não causou danos significativos no carro nem exigiu reparações, e o tempo perdido foi mínimo dado que a corrida se encontrava neutralizada. Nas primeiras voltas, o piloto da Alpine já havia lidado com dificuldades de aderência ao arrancar com o composto médio, mais duro do que o utilizado pelos adversários diretos.

Colapinto almost ended his race at the pit exit But he still managed to finish in P6, his best result ever in Formula 1pic.twitter.com/e2Bu9eIbqV — Holiness (@F1BigData) May 24, 2026

Com este resultado, a Alpine registou a sua melhor pontuação na temporada até à data, beneficiando também de problemas de outros pilotos ao longo da corrida. Colapinto reconheceu que a equipa aproveitou os infortúnios alheios, mas sublinhou que maximizou tudo o que estava ao seu alcance.

“A aderência era extremamente baixa e a pista estava escorregadia, especialmente no arranque nas primeiras voltas com um composto mais duro do que o dos adversários à nossa volta” disse Colapinto. “Tive também um momento assustador à saída das boxes após a minha paragem, onde apanhei uma zona molhada, depois fui à linha branca e derivei em direção à barreira. Felizmente bati de lado e safei-me com um pequeno dano, que não exigiu reparações nem afetou o desempenho.”

“Partindo de onde estávamos no início do fim-de-semana, marcarmos pontos com os dois carros é um grande resultado e uma fantástica recompensa para todos na equipa que têm trabalhado tão arduamente. É também o meu melhor resultado na Fórmula 1, o que me deixa muito feliz e confirma o desempenho que mostrámos no Miami. Sabemos que beneficiámos dos problemas de outros, e nunca é uma sensação agradável beneficiar das dificuldades alheias, mas maximizámos tudo o que podíamos e trouxemos o carro a casa.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA