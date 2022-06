GP do Canadá F1: Fernando Alonso penalizado | AutoSport

Fernando Alonso recebeu cinco segundos de penalização após a bandeira de xadrez. Em causa estava uma manobra agressiva de defesa de posição, em que o piloto espanhol mudou de trajetória várias vezes. O incidente foi registado pelos comissários e posteriormente investigado. O resultado final foi uma penalização de cinco segundos e a despromoção ao nono posto. Quem ficou a ganhar foi Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, que ganharam uma posição cada. O espanhol recebeu também um ponto na sua licença, ficando com seis por um período de 12 meses.

Na nota da FIA pode ler-se:

“Os comissários ouviram do piloto do carro 14 (Fernando Alonso), o piloto do carro 77 (Valtteri Bottas) e representantes da equipa e examinou provas em vídeo e telemetria do carro 77.

Entre as curvas 10 e 12, na penúltima volta da corrida, o carro 14 fez repetidas mudanças de direção para se defender do carro 77, que teve de levantar num determinado ponto e brevemente perdeu andamento. Embora notando o ponto de vista do piloto de que em nenhuma fase o carro 77 ficou ao lado do carro 14, os comissários consideram que se trata de uma clara violação do acima regulamento. Os comissários impõem, portanto, uma penalização de 5 segundos, em conformidade com uma penalização por um incidente semelhante na Austrália em 2022.”