GP do Canadá F1: Drive Through | AutoSport

Como em todas as corridas, elegemos os cinco melhores e os cinco piores do fim de semana. Aqui temos a nossa escolha para os cinco equipas/pilotos que mereceram nota negativa no GP do Canadá:

# Haas

Quinta corrida consecutiva da Haas sem pontuar. Depois de uma boa qualificação, Mick Schumacher conquistou o seu melhor posto na grelha de partida no GP do Canadá, mas sem darem seguimento na corrida. A equipa pouco pôde fazer depois de Kevin Magnussen ter sido obrigado a parar nas voltas iniciais para trocar a asa dianteira. Passou para o fundo do pelotão, para mais tarde Schumacher desistir da corrida com um problema na unidade motriz. Podiam ter saído de Montreal com bons resultados, mas este GP é para esquecer.

#McLaren

Tudo correu mal. Problemas na unidade motriz de Lando Norris na qualificação, más decisões estratégicas associadas a um fraco andamento e um erro clamoroso na dupla paragem dos pilotos, não permitiram à equipa britânica somar qualquer ponto. Têm que regressar aos bons resultados rapidamente com a ameaça da Alpine a 8 pontos do seu quarto posto.

# Alpine

A melhor qualificação de Fernando Alonso desde 2012 não teve consequência na corrida de domingo. Uma possível fuga de ar obrigou o piloto espanhol a levantar o pé, acrescido da penalização após a corrida, e a não conseguir obter o expectável bom resultado. Esteban Ocon terminou a corrida mais feliz do que o seu companheiro de equipa, mas esperava-se um brilharete da Alpine no Canadá.

Ficou a dúvida sobre as decisões estratégicas na altura de chamar Alonso à box, mas acabou por não ter muita influência no resultado do piloto espanhol.

#Sergio Pérez

Terminou no Canadá a senda de bons desempenhos do piloto mexicano que durava desde o GP de Espanha. Sentiu muitas dificuldades na qualificação e acabou por ter uma saída de pista que lhe retirou as hipóteses de um lugar bem à frente na grelha de partida. A corrida canadiana durou apenas 7 voltas, tendo que desistir com um problema na caixa de velocidades.

#AlphaTauri

Os dois pilotos da AlphaTauri sentiram dificuldades com a aderência no Circuito Gilles Villeneuve durante a corrida, mas apenas um deles terminou a corrida, depois de um erro que pode vir a custar muito a Yuki Tsunoda. O piloto japonês pediu desculpa à equipa e admitiu que forçou demasiado na saída do pitlane quando ainda não tinha os pneus à temperatura correta. Mas não teria sido muito diferente, com o ritmo dos dois AlphaTauri muito aquém do esperado.