GP do Canadá F1, Carlos Sainz: “Arrisquei e isso custou-me meio segundo” | AutoSport

Carlos Sainz ficou distante do primeiro lugar. O terceiro classificado na qualificação para o GP do Canadá admitiu que arriscou na última volta e perdeu tempo com isso, mas mostrou-se confiante para amanhã, afirmando que está numa boa posição e que espera lutar com Max Verstappen pela vitória:

“O plano amanhã é voltar-me a aproximar da luta pelos lugares da frente. Hoje estava a sentir-me bem com o carro, especialmente com os pneus de chuva. Quando a pista secou, os outros deram um passo maior e ficaram a faltar-me alguns décimos. Na última volta tinha feito o melhor primeiro setor, no segundo sabia que tinha perdido demasiado e na última curva arrisquei e isso custou-me meio segundo. Tentei a pole, mas acabei por pagar o preço desse erro. Mas para amanhã creio que estamos numa boa posição e espero uma boa luta com o Max [Verstappen] na frente e vamos ver o que podemos fazer com o Fernando [Alonso], pois ele tem sido muito rápido durante todo o fim de semana.”