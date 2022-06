GP do Canadá F1: Aston Martin e Pierre Gasly eliminados na Q1 | AutoSport

A Q1 foi molhada, com os pilotos todos a recorrerem aos pneus de chuva. Max Verstappen foi o mais rápido, mas as surpresas vieram do outro oposto da tabela.

Foi com uma pista completamente encharcada que a qualificação para o GP do Canadá começou. Pneus slicks seriam apenas vistos nas traseiras das garagens das equipas, com os pneus de chuva e os intermédios a serem a escolha inevitável dada a quantidade de água que caiu. A chuva começou a parar no começo da Q1 e assim, o uso de pneus intermédios poderia ser uma realidade já nesta sessão. Todos os pilotos saíram para a pista com pneus marcados a azul, com os Alfa Romeo a serem os primeiros a irem para a pista, com o resto das equipas a não demorarem muito a saírem. As equipas apostavam tudo no começo da sessão para evitar bandeiras vermelhas e amarelas. O Spray era muito severo, mas a direção de corrida resolveu continuar com a ação.

Os primeiros tempos começaram a surgir e George Russell tratou de se colocar no topo da tabela, com o registo de 1:36.688, seguido de Lewis Hamilton. Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 35, com Esteban Ocon a seguir-lhe o exemplo pouco depois. Carlos Sainz colocou-se no topo da tabela mas foi por pouco tempo, pois Russell tratou de ser o primeiro a entrar no segundo 34, tirando 0.8 segundos ao tempo do espanhol. Esteban Ocon aproximou-se do registo de Russell. Kevin Magnussen destacou-se e suplantou Russell, colocando o seu Haas no primeiro lugar, o que demorou pouco pois Valtteri Bottas passou pela liderança também brevemente. Russell voltou ao topo da tabela, sendo o primeiro a entrar no segundo 33, ultrapassado pouco depois por Verstappen. Fernando Alonso, que era um dos favoritos para esta tarde, tratou de se colocar também no primeiro posto, para ser destronado pouco depois por Sainz, o primeiro a entrar no segundo 32.

Os tempos iam caindo e a cinco minutos do fim, os pilotos na zona de eliminação eram Alex Albon, Yuki Tsunoda (fez apenas 3 voltas), Sebastian Vettel, Lance Stroll e Nicholas Latifi.

As últimas voltas foram dramáticas, mas deram-nos a eliminação de Latifi, dos dois Aston Martin e Pierre Gasly, com Tsunoda apenas a marcar presença.