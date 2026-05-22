GP do Canadá F1: Acidente de Alex Albon interrompe Treinos Livres

A sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 foi prematuramente interrompida devido a um despiste de Alexander Albon. O piloto da Williams perdeu o controlo do seu monolugar na exigente transição entre as curvas 6 e 7 do Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, embatendo contra as barreiras de proteção e forçando a Direção de Corrida a acionar de imediato a bandeira vermelha.

O impacto causou danos severos na suspensão dianteira do FW48, imobilizando o veículo na pista. Face à gravidade visual dos estragos e aos detritos espalhados pela trajetória, os restantes pilotos em pista viram-se obrigados a recolher lentamente às boxes sob regime de neutralização total da sessão.

Intervenção do carro médico e danos estruturais

Apesar de o piloto anglo-tailandês ter saído do habitáculo pelo próprio pé e sem ferimentos aparentes, a violência do embate ativou o protocolo de segurança da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Albon iniciou o habitual trajeto de abandono a pé, mas foi prontamente interpelado e redirecionado pelos comissários de pista em direção ao Carro Médico (Medical Car), enviado para o local do incidente.

A mobilização da equipa médica de intervenção rápida justificou-se após uma avaliação mais minuciosa do monolugar, que revelou danos estruturais consideravelmente mais profundos do que aqueles que a primeira observação televisiva deixava antever. O piloto foi transportado para o centro médico do circuito para os exames de rotina obrigatórios após impactos desta natureza.

Pressão mecânica a contra-relógio nas boxes da Williams

Com o cronómetro da sessão congelado e o asfalto sob intervenção para a remoção do carro e dos destroços, a atenção virou-se para as boxes da formação de Grove. Os mecânicos da Williams enfrentam agora uma corrida contra o tempo para reconstruir toda a secção dianteira do veículo a tempo da qualificação Sprint.