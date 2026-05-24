GP do Canadá de Fórmula 1 pode ter primeira corrida à chuva de 2026
O Grande Prémio do Canadá, em Montreal, pode oferecer este domingo a primeira corrida à chuva da temporada de Fórmula 1 de 2026, com previsões a apontarem para uma probabilidade de precipitação até 80% e temperaturas próximas dos 11 °C. A chuva e a névoa previstas para a manhã deverão impedir que o Circuito Gilles Villeneuve seque totalmente até à partida, marcada para as 16h00 locais, 21h00 em Portugal continental e Madeira.
Frio, pneus e gestão da corrida preocupam pilotos e FIA
Num traçado de baixa aderência, com retas longas e poucas curvas rápidas, o aquecimento dos pneus surge como o principal desafio. Pierre Gasly admite um possível “jogo de eliminação”, enquanto Max Verstappen antevê “uma enorme batalha” para colocar os pneus na janela ideal. O neerlandês defendeu ainda o recurso ao Virtual Safety Car em vez do Safety Car, para evitar perdas adicionais de temperatura. Neste cenário, até os pneus de chuva extrema poderão ganhar vantagem sobre os intermédios.
FOTO MPSA Agency
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