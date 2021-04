GP do Canadá de Fórmula 1: O primeiro cancelado de 2021

Quando se ficou a saber que a Fórmula 1 ‘queria’ mais 5 milhões de euros para compensar a falta de público no GP do Canadá percebeu-se de imediato que as coisas se poderiam complicar para o Grande Prémio, e hoje a Radio-Canada revelou o que muitos temiam: O GP do Canadá de Fórmula 1 foi cancelado, o que sucede pelo segundo ano consecutivo.

As autoridades da Saúde locais concluíram que mesmo realizando o Grande Prémio à porta fechada, sem espectadores, o risco de propagação da Covid 19 era demasiado grande. Inicialmente as autoridades de saúde deram o avala à realização da prova sob determinadas condições, mas a F1 pretendia uma exceção à caravana da F1, no que respeita aos 14 dias de quarentena. A célebre ‘bolha’ da F1 tem resultado bem, os casos são mínimos, mas os canadianos entenderam que, ainda assim, existia risco, porque haveria sempre contacto com os voluntários fora da ‘bolha’ e com isso não autorizou a realização do evento.

Assim, sendo, cai a primeira das 23 corridas propostas para o calendário deste ano da F1.