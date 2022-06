GP do Canadá de Fórmula 1: horários, “pela hora do jantar” | AutoSport

A Fórmula 1 não para e depois do GP do Azerbaijão, as equipas já estão no Canadá para a nona prova do ano, num fim de semana com Fórmula “pela hora do jantar”.

O Circuito Gilles Villeneuve é uma das mais interessantes pistas, e uma das que melhores corridas costuma proporcionar. Tal como Melbourne, a pista situa-se num parque público, num traçado que aproveita estradas públicas. Alterna zonas muito rápidas, com fortes travagens para dois ganchos lentos, onde se dão quase todas as muitas ultrapassagens.

O icónico Circuito Gilles Villeneuve é uma pista semi permanente, pouco utilizada durante o ano, o que significa que no início do fim-de-semana a pista está muito ‘verde’ e escorregadia.

Mas evolui à medida que mais borracha é depositada. Esta pista coloca muita tensão longitudinal nos pneus e é muito exigente em termos de travagem e tração. A superfície proporciona pouca aderência, o que pode levar a que os carros deslizem mais. Os pneus traseiros são particularmente ‘stressados’ nesta pista, devido à tração necessária nas curvas de baixa e média velocidade.

1º GP 1978

Voltas 70

Circuito 4.361 km

Corrida 305.27 km

Recorde 1m13.078s (Valtteri Bottas, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 17 Junho

Treino livre 1 19:00 – 20:00

Treino livre 2 22:00 – 23:00

Sábado, 18 Junho

Treino livre 3 18:00 – 19:00

Qualificação 21:00 – 22:00

Domingo, 19 Junho

Corrida 19:00