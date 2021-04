GP do Canadá de Fórmula 1: Há vontade mas não há certezas…

Apesar de ainda faltar muito tempo não é certo que o GP do Canadá se realize em 2021, embora exista, naturalmente, vontade do presidente da Câmara de Montreal que isso suceda. A corrida agendada para o Circuito Gilles Villeneuve está entre as mais ameaçadas do calendário de 2021, devido às regras de quarentena obrigatórias do governo: “Para nós, a Fórmula 1 é importante”, disse a presidente da Câmara Municipal de Montreal, Valerie Plante, aos meios de comunicação canadianos.

“Assim, a mensagem importante que queremos enviar a todos os parceiros é que temos um grande interesse neste evento. Queremos que se realize na mesma data planeada. Ainda há muitos pormenores a resolver, mas quero realmente que os nossos parceiros governamentais se juntem a nós para que este evento se realize este verão. Estamos neste momento a enfrentar algumas semanas críticas, mas também já estamos a preparar-nos para o verão e para o renascimento do turismo em Montreal e se há um evento que tradicionalmente marca o lançamento das festividades de verão, é a Fórmula 1”, disse.