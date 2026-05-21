GP do Canadá de F1: velocidade e exigência técnica testam caravana em Montreal

O Mundial de Fórmula 1 ruma a Montreal para o Grande Prémio do Canadá, a quinta etapa da temporada de 2026. Entre os dias 22 e 24 de maio, o traçado urbano do Circuito Gilles-Villeneuve, situado na Île Notre-Dame, acolhe a elite do desporto automóvel num fim de semana que adota o formato Sprint, prometendo elevar a intensidade competitiva ao máximo.

O desafio técnico do Circuito Gilles-Villeneuve

Com um comprimento de 4,361 quilómetros e 14 curvas (8 à direita e 6 à esquerda), a pista canadiana é célebre pela sua natureza híbrida. Alternando retas longas com chicanes lentas, o traçado exige o máximo dos sistemas de travagem e uma gestão minuciosa da energia e dos pneus. A Pirelli disponibilizou a sua gama mais macia para este desafio: o composto C3 como duro, o C4 como médio e o C5 como macio.

Uma das secções mais emblemáticas continua a ser a chicane final, onde se localiza o famoso “Muro dos Campeões”. A proximidade das barreiras não perdoa o mais pequeno erro de precisão, tornando as ultrapassagens na travagem para a curva 13 um dos momentos mais críticos e espetaculares da corrida, que terá a distância total de 70 voltas (305,270 km).

Russell procura relançar luta pelo título

Andrea Kimi Antonelli chega ao Circuit Gilles-Villeneuve na liderança, com 20 pontos de vantagem sobre George Russell, num momento em que a Mercedes continua a ser a referência, mas sente a pressão crescente de McLaren, Ferrari e Red Bull.

A prova canadiana, que este ano se realiza mais cedo no calendário, marca ainda a estreia do formato Sprint em Montreal. O programa inclui apenas uma sessão de treinos livres antes da qualificação Sprint de sexta-feira, o que aumenta a exigência técnica e reduz a margem de erro num circuito tradicionalmente desafiante.

George Russell encontra no Canadá um dos palcos mais bem-sucedidos do seu percurso recente. O britânico venceu em Montreal na época passada, saindo da pole position, depois de já ali ter subido ao pódio um ano antes, também com a melhor posição na grelha.

Esse histórico surge como um argumento importante para a Mercedes, numa fase em que Antonelli ganhou embalo com vitórias na China, no Japão e em Miami. O triunfo do jovem italiano na Florida consolidou a liderança no campeonato e reforçou o bom arranque da equipa alemã, embora Russell tenha sido condicionado nessa ronda por problemas de fiabilidade na qualificação.

McLaren aproxima-se e ADUO entra em foco

A corrida de Miami mostrou um pelotão mais compacto na frente, com McLaren, Ferrari e Red Bull a introduzirem evoluções que reduziram a vantagem da Mercedes. Lando Norris venceu a Sprint e liderou um duplo pódio da McLaren, num sinal claro de aproximação.

A Mercedes deverá responder no Canadá com novos desenvolvimentos, ao mesmo tempo que a McLaren admite ter mais peças preparadas para as próximas corridas. Em paralelo, o fim de semana canadiano assinala o encerramento do primeiro período de monitorização do sistema ADUO, mecanismo da FIA que permite actualizações adicionais aos fabricantes de unidades motrizes com défices significativos de desempenho no motor de combustão interna.

Segundo a FIA, este regime aplica-se apenas quando um fabricante apresenta uma desvantagem superior a 2% face ao melhor motor homologado, permitindo uma ou duas oportunidades extra de evolução, consoante a diferença registada.

Montreal volta a prometer incerteza

Além do enquadramento técnico e competitivo, Montreal mantém a reputação de circuito imprevisível. As chicanes estreitas, os muros próximos e o célebre “Muro dos Campeões” fazem do traçado um dos mais exigentes do calendário. Com meteorologia potencialmente instável e menos tempo de pista devido ao formato Sprint, o fim de semana reúne vários ingredientes para voltar a baralhar a hierarquia.

Horários e Estrutura do Fim de Semana

A ação em pista arranca na sexta-feira, 22 de maio, com o único treino livre às 17:30 de Portugal continental, seguido da qualificação para a Sprint às 21:30. No sábado, os pilotos disputam a corrida Sprint (23 voltas) às 17:00, definindo-se a grelha para o Grande Prémio na sessão de qualificação principal, agendada para as 21:00. A corrida de domingo terá o seu início às 21:00 em Portugal Continental.

O evento conta ainda com a presença das promessas da Fórmula 2 e da F1 Academy, esta última com um formato alargado de três corridas devido ao cancelamento prévio da etapa na Arábia Saudita.

Horários

6ª Feira, 22 de Maio

Treino Livre 1 17:30 – 18:30

Qualificação Sprint 21:30 – 22:14

Sábado 23 de Maio

Corrida Sprint 17:00 – 18:00

Qualificação 21:00 – 22:00

Domingo, 24 de Maio

Corrida 21:00

FOTO MPSA Agency