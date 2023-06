GP do Canadá de F1: Treino livre 1 durou 5 minutos, TL2 começa mais cedo (21h30)…para compensar | AutoSport

O primeiro treino livre do GP do Canadá de F1 só durou, basicamente, cinco minutos até à interrupção da sessão devido ao facto de Pierre Gasly (Alpine) ter ficado parado em pista com problemas de transmissão. A luz faltou no circuito, e a FIA não pode reatar a sessão por motivos de segurança, já que não tinha câmaras CCTV para ‘vigiar’ a sessão. Faltavam ainda 10 minutos para o final do 1º treino livre quando chegou a notícia de que a sessão tinha terminado, e agora o segundo treino livre começa meia hora mais cedo (21h30 em Portugal continental), com a segunda sessão a ‘compensar’ parte do tempo perdido na primeira. Resta saber se a chuva, que está prevista cair, permitirá a realização da sessão.