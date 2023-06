GP do Canadá de F1: Sessão interrompida, por causa de Gasly, mas depois… a FIA ficou sem luz | AutoSport

Pierre Gasly (Alpine) ficou parado em pista com problemas de transmissão, logo no terceiro minuto da sessão, o que levou à interrupção do treino. Pouco depois, já depois de retirado da pista o monolugar da Alpine, os Mercedes foram para o final da via das boxes, julgando que a sessão se ia reatar, mas os seus mecânicos tiveram que ir buscar os carros porque…a FIA ficou sem luz e ao contrário das equipas, não tinha geradores para poder prosseguir com a sessão. Assim sendo o Controlo de Corrida ainda não deu uma hora de partida, apesar da pista estar livre há muito.