GP do Canadá de F1 regressa com formato Sprint e pneus mais macios em Montreal

O Grande Prémio do Canadá terá este ano, pela primeira vez, formato Sprint no circuito Gilles Villeneuve, numa edição que leva a Fórmula 1 a Montreal mais cedo do que era habitual no calendário. Para o fim de semana, a Pirelli escolheu os três compostos mais macios da gama — C3 como duro, C4 como médio e C5 como macio — num traçado onde a evolução da pista, as temperaturas e a gestão do aquecimento dos pneus prometem voltar a ser decisivas.

Pista pouco abrasiva e evolução rápida

Com 4,361 quilómetros e 14 curvas, o circuito semipermanente desenhado na Île Notre-Dame mantém a sua identidade de “stop-and-go”, exigindo forte estabilidade em travagem e máxima tração à saída das curvas.

Apesar de ter características de pista urbana, continua a oferecer oportunidades de ultrapassagem, sobretudo no final da reta que conduz à última chicane, junto ao conhecido Muro dos Campeões, mas não só…

O asfalto, repavimentado em 2024, é liso e pouco abrasivo. Como o circuito só recebe competição motorizada durante o fim de semana de Fórmula 1, a aderência evolui rapidamente não apenas ao longo dos três dias, mas também dentro de cada sessão. No ano passado, o granulado afetou os pneus até à corrida, embora a expectativa agora seja de um impacto mais limitado, com o fenómeno a poder desaparecer logo após sexta-feira à medida que a pista melhora.

Sprint estreia-se e estratégia pode dividir sábado e domingo

A entrada do formato Sprint em Montreal introduz uma variável adicional num fim de semana já tradicionalmente sensível às condições atmosféricas. A mudança de data pode trazer temperaturas mais baixas do que o habitual, obrigando as equipas a avaliar com cuidado a melhor forma de colocar os pneus na janela ideal de funcionamento, sobretudo em qualificação.

Nesse contexto, o composto macio deverá ser o favorito para a Sprint de sábado, graças à rapidez com que aquece e ao nível de aderência que oferece numa volta lançada. Já para o Grande Prémio de domingo, o cenário aponta para uma abordagem mais conservadora, com as equipas a tenderem para os dois compostos mais duros e para uma eventual estratégia de uma só paragem.

Lições de 2025 e peso da história

Na edição de 2025, a estratégia de duas paragens revelou-se a mais rápida, embora a opção de uma só tenha sido testada sobretudo por quem arrancou da segunda metade da grelha. À partida, houve um equilíbrio quase total entre médio e duro, mas o composto mais duro acabou por mostrar-se mais competitivo, enquanto o médio sofreu mais com temperaturas superiores às registadas no primeiro dia.

O GP do Canadá chega este ano à 55.ª edição e será disputado pela 45.ª vez no circuito Gilles Villeneuve. Lewis Hamilton e Michael Schumacher partilham o recorde de vitórias, com sete cada um, e também o de pole positions, com seis. Entre os construtores, a McLaren lidera com 13 triunfos, seguida da Ferrari com 12. O país mantém ainda o registo da corrida mais longa da história da Fórmula 1: em 2011, a vitória de Jenson Button surgiu após 4 horas, 4 minutos e 39 segundos, numa prova interrompida por chuva torrencial.

Horários

6ª Feira, 22 de Maio

Treino Livre 1 17:30 – 18:30

Qualificação Sprint 21:30 – 22:14

Sábado 23 de Maio

Corrida Sprint 17:00 – 18:00

Qualificação 21:00 – 22:00

Domingo, 24 de Maio

Corrida 21:00