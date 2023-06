GP do Canadá de F1: Pode a Mercedes consolidar o segundo lugar? | AutoSport

Foram claramente Max Verstappen e a Red Bull que definiram totalmente o padrão no Grande Prémio de Espanha de F1 que se realizou há duas semanas em Barcelona, com o holandês a liderar todas as sessões de treinos, conquistando a pole position, liderando todas as voltas da corrida e estabelecendo a volta mais rápida no seu caminho para a vitória.

Mas logo atrás dele, houve mais equilíbrio entre o pelotão de perseguição, mas ficou claro o impacto das atualizações da Mercedes que tinham sido introduzidas no Mónaco uma semana antes. Os novos sidepods foram apenas uma clara mudança visual, mas todo o pacote teve um claro bom desempenho na corrida em Espanha, particularmente no que à vida útil dos pneus diz respeito.

Como se sabe a Mercedes está ainda a tentar recuperar de um início de ano dececionante mas em Espanha houve sinais encorajadores numa pista que sempre se esperou que fosse adequada para a Red Bull, com Lewis Hamilton a chegar ao segundo lugar, enquanto George Russell teve o ritmo para subir do 12º lugar da grelha para o terceiro ao ver a bandeira axadrezada – o primeiro duplo pódio para qualquer equipa, exceto a Red Bull, esta época.

A luta para ser o concorrente mais próximo da Red Bull é uma luta que temos visto a fluir e a refluir muito esta época, entre Aston Martin, Ferrari, e agora Mercedes, por isso será que em Montreal vamos ver a Mercedes a reclamar firmemente essa posição, ou vai continuar a flutuar de pista para pista como tem sucedido até aqui. Uma boa pergunta para responder no próximo fim de semana…