GP do Canadá de F1: Bearman chega sob maior pressão disciplinar da grelha

Haas lidera lista de risco antes de Montreal, com o piloto britânico a dois pontos de uma suspensão automática

Ollie Bearman é o piloto mais exposto do pelotão disciplinar da Fórmula 1 à entrada para o Grande Prémio do Canadá, ao somar 10 pontos na Super Licença e ficar a apenas dois do limite que implica a suspensão por uma corrida. Ainda assim, o britânico da Haas deverá ganhar algum alívio durante o fim de semana de Montreal, uma vez que dois desses pontos expiram a 23 de maio, precisamente durante a ronda canadiana.

O sistema disciplinar da FIA prevê que um piloto seja automaticamente afastado de uma prova caso acumule 12 pontos num período de 12 meses. Com a temporada de 2026 ainda numa fase inicial, a maioria dos pilotos evitou novas infrações nas quatro primeiras rondas, mas vários continuam a transportar penalizações herdadas de 2025.

Stroll e Antonelli seguem na zona de vigilância

Atrás de Bearman surge Lance Stroll, com seis pontos, embora o canadiano também deva perder dois durante o fim de semana da prova caseira e mais um bloco adicional a 15 de junho. Kimi Antonelli aparece logo depois com cinco pontos, o que o coloca também sob observação, ainda que com margem mais confortável do que os dois casos mais sensíveis.

Oscar Piastri soma quatro pontos, enquanto Max Verstappen, Lewis Hamilton e Alex Albon apresentam três cada um. Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Liam Lawson e Carlos Sainz figuram no grupo intermédio com dois pontos, ao passo que Charles Leclerc, Franco Colapinto e Esteban Ocon têm um.

Russell, Norris e Alonso mantêm registo limpo

Entre os pilotos sem qualquer ponto disciplinar estão George Russell, Lando Norris e Fernando Alonso, além de Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg e Arvid Lindblad. Esse dado oferece alguma margem competitiva num fim de semana em que o traçado urbano de Montreal, historicamente propenso a incidentes e contactos, costuma testar os limites de pilotos e comissários.

Montreal pode alterar quadro disciplinar

A proximidade de várias datas de expiração torna a ronda canadiana particularmente relevante na leitura disciplinar do campeonato. Para Bearman e Stroll, sobretudo, o fim de semana poderá representar tanto risco imediato como algum alívio administrativo, num quadro em que a gestão de corrida e a contenção em pista passam a ter peso acrescido.

Num campeonato onde o detalhe pode fazer a diferença, o mapa de pontos na Super Licença acrescenta um elemento discreto, mas importante, à antevisão de Montreal.

FOTO MPSA/Phillipe Nanchino