GP do Canadá de F1: Aston Martin tenta manter ‘élan’ do início do ano | AutoSport

O único piloto mais velho do que Lewis Hamilton na grelha – Fernando Alonso – também tem falado sobre a situação da sua equipa nas últimas semanas, mas mais no tom de tentar encorajar a Aston Martin depois do seu início de temporada extremamente impressionante. A Aston Martin passou de uma equipa de meio do pelotão ‘baixo’ para ser a ‘ameaça’ mais consistente para a Red Bull nas primeiras corridas, mas agora vê equipas como a Mercedes e a Ferrari a ameaçarem passar de novo à sua frente.

Isso se baseia principalmente no exemplo da Espanha, onde a Mercedes esteve forte e uma atualização da Ferrari fez com que Carlos Sainz conseguisse qualificar-se em segundo e terminar a corrida em quinto, ainda assim, levando a melhor sobre os dois Aston Martin.

Antes dessa corrida, Alonso tinha dito que a Aston Martin precisava de aumentar o seu ritmo de desenvolvimento para se manter a par de rivais tão fortes – uma área em que a equipa ainda está a tentar evoluir, apesar do forte investimento – e no Canadá haverá uma atualização que o Diretor da Equipa, Mike Krack, descreve como “um passo”, à medida que procuram responder ao que sucedeu no GP de Espanha. Vamos ver o que sucede, mas está claro para todos que não parece ter sido a forma da Aston Martin que caiu, mas sim a Mercedes e a Ferrari que melhoraram, ainda que olhando para as tabelas isso tenha significado uma queda da Aston Martin…