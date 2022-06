GP do Canadá, Christian Horner: “Max dominou o fim de semana todo” | AutoSport

Christian Horner não poupou nos elogios a Max Verstappen. O diretor da Red Bull enalteceu o trabalho de do campeão em título, que esteve um furo acima de toda a concorrência este fim de semana e deixou uma palavra a Sergio Pérez, que teve um fim de semana azarado:

“Foi um rude golpe para o Checo, pois acredito que ele teria feito uma boa corrida. Estava com bom andamento, mas terá sido um problema de caixa, por isso temos de investigar o que aconteceu. Do lado do Max, ele dominou o fim de semana todo e o que ele fez nas últimas voltas, aguentando a pressão depois do Safety Car, foi muito impressionante. Ele esteve sempre muito calmo e teve de lidar também com um problema de rádio. Ele conseguia ouvir-nos mas nós não o conseguíamos ouvir. A forma como ele geriu a corrida, a forma como ele geriu os ritmos e os pneus foi uma lição.”

“Temos de entender o que provocou o problema e quatro falhas na fiabilidade são quatro a mais do que gostaríamos. Temos de entender a raiz do problema. “