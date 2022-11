GP do Brasil: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

A série de 3 vitórias consecutivas de Max Verstappen foi interrompida para uma estreia. George Russell “vingou-se” de Sakhir em 2020 e conquistou a primeira vitória na Fórmula 1, dominando a corrida depois de vencer no dia anterior a última Sprint do ano. Um bom fim de semana para o piloto e para a Mercedes, que além de ter alcançado o objetivo de triunfar em 2022, encurtaram para 19 pontos a desvantagem para a Ferrari e o segundo posto no campeonato de construtores.

No segundo posto da classificação terminou Lewis Hamilton que teve de recuperar várias posições depois do incidente com Max Verstappen, enquanto os dois Ferrari, com Carlos Sainz à frente de Charles Leclerc, também tiveram uma boa corrida depois de ultrapassados alguns desafios. A equipa italiana teve de alterar a sua estratégia depois de Sainz ser obrigado a parar mais cedo do que o previsto devido a sobreaquecimento dos travões e Leclerc bateu nas proteções de Interlagos e perdeu várias posições, depois do toque de Lando Norris.

Fernando Alonso fez uma excelente corrida e terminou à frente dos dois Red Bull depois de uma Sprint que azedou a sua relação com Esteban Ocon e a equipa. O que azedou também, foi a ligação de Max Verstappen e Sergio Pérez. É um episódio altamente comentado, que apaga de certa forma, o mau desempenho da equipa de Milton Keynes durante a corrida.

Com “pezinhos de lã” Valtteri Bottas terminou no top 10 e por lá andou durante quase toda a corrida e Lance Stroll conseguiu pela sexta corrida este ano, terminar no décimo posto da classificação.

A votação dos leitores do AutoSport deu George Russell como o piloto mais votado, com 32%, seguido de Fernando Alonso (27.9%) e Lewis Hamilton (25%). Charles Leclerc (9.9%) e Carlos Sainz (2.9%) completaram o top 5.

VOX POP

Cágado1



Muita velocidade, calma e cabeça no sábado para ultrapassar o Verstappen (à 3ª tentativa); uma corrida de domingo irrepreensível. Desta não há dúvidas: George Russell.

917/30



Russell e não se fala mais nisso! Destaque para o corridão de Alonso a mostrar a Ocon como se anda com aquele carro, o francês deve estar a contar os dias para Alonso se ir embora…lol Destaque ainda para Sainz que está num belo momento de forma e fez uma grande corrida!

scirocco



Russel sem dúvida. Merece-o inteiramente pela calma e sangue-frio que soube ter durante toda a corrida, mesmo após o SC em que Hamilton (que até então estava a ser completamente controlado pelo seu colega de equipa) se colou a ele. Controlou-o mais uma vez e mostrou que não está ali para ser 2º piloto. Alonso merece sem dúvida uma menção honrosa e a continuar a provar ao seu colega de equipa quem é o mais rápido.