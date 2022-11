GP do Brasil F1, Q1: Dupla da Alfa Romeo eliminada | AutoSport

Foi uma sessão animada, com as condições de pista a mudarem durante a sessão e os tempos a cairem no final.

Assim que os pilotos viram as luzes verdes no fim da via das boxes, encaminharam-se para a pista. A chuva tinha visitado a pista, mas o traçado de Interlagos não estava muito molhado, apesar de todos os pilotos escolherem os pneus intermédios para as primeiras voltas.

Charles Leclerc colocou-se no topo da tabela de tempos, acompanhado por Lando Norris, Lance Stroll e Sergio Pérez. As condições de aderência não eram ideais, mas os pilotos tentavam fazer o seu melhor, como fez Pierre Gasly, que se instalou no segundo posto, com Valtteri Bottas já no terceiro posto. Leclerc melhorou o seu tempo e entrou no segundo 18, com o seu colega de equipa, Carlos Sainz, a imitar o monegasco. Na primeira volta de Verstappen, colocou-se no topo da tabela, tirando mais de dois décimos ao registo de Leclerc.

Fernando Alonso mostrou a sua qualidade e colocou-se no topo da tabela, quando faltavam pouco mais de 10 minutos para o fim da sessão. A meio da Q1, estavam na zona de eliminação Daniel Ricciardo, Yulo Tsunoda, Kevin Magnussen, Alex Albon e Nicholas Latifi.

Entretanto, Verstappen voltou ao topo da tabela, apenas para ser destronado por Lewis Hamilton, ainda com o mesmo conjunto de intermédios, aproximando-se do segundo 17.

Nos últimos minutos da Q1, os pilotos começaram a apostar nos pneus macios. George Russell. Lando Norris, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Alex Albon e Nicholas Latifi apostaram nas borrachas mais macias marcadas a vermelho e Gasly mostrou que este era o caminho a seguir, fazendo o melhor tempo, entrando no segundo 17. Gasly melhorou na sua segunda volta lançada e entrou no segundo 16, seguido por Lando Norris e Alex Albon. Os pneus slicks macios mostravam ser a melhor solução nesta fase, com a tabela de tempos a ver muitas mudanças. Alonso, Latifi, Norris e Albon passaram pela liderança da tabela de tempos. Lewis Hamilton passou para a liderança já quando a bandeira de xadrez era mostrado, mas Norris voltou ao primeiro posto com o tempo de 1:13.106.

Eliminados na Q1 ficaram Latifi, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Tsunoda e Mick Schumacher.