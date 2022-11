GP do Brasil, Gunther Steiner: “É um grande momento para a equipa” | AutoSport

Fez-se história ontem na qualificação para o GP de São Paulo, em Interlagos. Kevin Magnussen conquistou a sua primeira pole na F1, a primeira pole da Haas. Depois das muitas dificuldades enfrentadas pela equipa americana, a festa foi grande.

Gunther Steiner é um dos rostos mais visíveis deste projeto. O carismático chefe da equipa Haas não escondeu a sua alegria no final, um prémio merecido para uma equipa que durante duas épocas penou no fundo da grelha e que este ano tem alternado momentos de brilhantismo, com momentos menos conseguidos. No final da qualificação, a alegria de Steiner era clara:

“É um grande momento para a equipa Haas F1. Esperámos sete anos por isto e trabalhamos arduamente. Mostra mais uma vez que o trabalho árduo e a determinação valem a pena. É preciso estar no lugar certo na altura certa e penso que não tivemos sorte nisto, trabalhámos arduamente para lá estarmos. No que diz respeito a isto, Kevin fez a volta e foi melhor que os outros lá fora em condições difíceis. A toda a equipa, não posso dizer mais do que obrigado e penso que é um presente de aniversário para o patrão. Disse ao Gene que tínhamos de o fazer um dia mais cedo, pois não podíamos mudar a qualificação. Infelizmente, com o Mick, ele foi muito rápido com os pneus intermédios, mas quando colocamos os pneus secos para a sua última corrida, ele não conseguiu ter boa sensação com o carro. Agora concentrámo-nos no amanhã, ainda estamos numa luta pelo oitavo lugar no Campeonato de Construtores e vamos fazer um esforço para o conseguir. Mais uma vez, obrigado a toda a equipa e aos adeptos por nos apoiarem sempre”.