GP do Brasil F1, top 5: Os cinco melhores | AutoSport

Eis as nossas escolhas para as cinco melhores prestações do GP do Brasil:

George Russell

Finalmente a vitória. Depois de algumas corridas em baixo de forma, em que foi acumulando erros e apresentou um ritmo menos competitivo, George Russell mostrou todo o seu potencial e conseguiu concretizar o desejo da Mercedes, de conseguir uma vitória este ano. Depois de uma corrida sprint irrepreensível, em que os Flechas de Prata foram mais competitivos, na corrida Russell vestiu o fato de gala e rubricou uma exibição à campeão. Gestão perfeita da corrida, do que aconteceu dentro e fora de pista e uma vitória merecida, talvez a primeira de uma carreira que deverá ser recheada de sucessos, como nas categorias de iniciação.

Lewis Hamilton

A série de épocas a conseguir pelo menos uma vitória poderá estar prestes a terminar, mas Lewis Hamilton mostrou que continua a ser uma mais valia para a Mercedes. O ritmo na corrida foi excelente e mesmo depois do toque com Max Verstappen, soube recompor-se e regressar à luta pela vitória, já em desvantagem. Mas foi um dos mais rápidos em pista e cumpriu o que prometeu, colocando os interesses da equipa em primeiro lugar. Poderá terminar a época em quinto, mas mostrou que ainda tem muito para dar.

Fernando Alonso

Largou de 17º e terminou em quinto. Bastaria isso para justificar a presença neste top 5, mas a forma como Fernando Alonso conseguiu ficar à frente dos Red Bull, merece destaque. A mistura de piloto de 41 anos, com uma mentalidade ambiciosa de 22 continua a dar frutos e a comprovar a qualidade do espanhol. Se o seu Alpine não fosse tão dado a problemas técnicos, o espanhol podia ter rubricado uma época estupenda.

Ferrari

Embora a equipa continue a cometer erros comprometedores, os pilotos estiveram em grande na corrida. Podemos dizer até que Carlos Sainz foi o melhor da dupla da Scuderia, mas não podemos esquecer a grande recuperação de Charles Leclerc.Duas excelentes corridas, com Sainz a assumir uma postura incisiva e atacante, enquanto Charles Leclerc demorou mais a recuperar do toque com Lando Norris, mas conseguiu-o com mestria também. Mas fica a sensação que Leclerc está farto desta época e dos erros da sua equipa (justificadamente) e parece algo desmotivado. O pedido para trocar de posição com Sainz roçou o absurdo, mas talvez seja a prova de algum desnorte. Mas ambos conseguiram tirar o máximo possível dos cenários em que estavam inseridos e mostraram que não é pela dupla de pilotos que a Ferrari não luta pelo título.

Valtteri Bottas

Excelente prestação de Valtteri Bottas que conseguiu terminar nos pontos, num fim de semana em que esteve sempre muito bem. Bom ritmo, boa gestão estratégica e um resultado final muito importante para a sua equipa.

Menção honrosa

Kevin Magnussen não completou uma volta no GP, que é onde incide maioritariamente esta avaliação, mas não podíamos deixar de relembrar a pole conseguida pelo dinamarquês, um dos momentos altos do fim de semana.