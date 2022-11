GP do Brasil F1, Sprint: George Russell venceu corrida louca | AutoSport

Foi provavelmente a melhor corrida Sprint de sempre. Uma prova louca, com lutas durante as 24 voltas da corrida que sorriu a George Russell. O piloto da Mercedes levou a melhor sobre Max Verstappen, que liderou a maioria desta corrida, mas foi o #63 a ficar com o primeiro lugar na grelha para amanhã. Carlos Sainz foi segundo, numa bela recuperação e Lewis Hamilton foi terceiro, com Verstappen a cair para quarto, à frente de Sergio Pérez que fechou o top 5.

Que corrida! Foi a pensar num espetáculo deste calibre que os responsáveis da F1 introduziram as corridas Sprint. Muitas lutas, grandes duelos, incerteza e surpresa. 24 voltas frenéticas que nos deram George Russell como vencedor da corrida, dando-lhe o primeiro lugar da grelha para amanhã. George Russell soube medir de forma perfeita o momento para atacar Max Verstappen que agarrou a liderança da corrida na segunda volta, com Kevin Magnussen impotente para segurar os adversários em carros muito mais competitivos. Verstappen liderou com pneus médios e a certa altura parecia que os macios iriam ceder e os médios seriam suficientes para garantir a Verstappen o primeiro lugar. As distâncias entre Russell e Verstappen foram-se alargando, mas depois do meio da corrida, Russell atacou de forma incisiva o #1 da Red Bull e passou para a frente. Grande manobra de Russell que lhe valeu a liderança que nunca mais largou. Mas a tarde de Verstappen iria piorar com Carlos Sainz e Lewis Hamilton, ambos com excelentes recuperações, a passarem pelo neerlandês, que acabou em quarto lugar, à frente de Sergio Pérez que conseguiu uma boa recuperação até ao quinto posto. O top 5 deu-nos um grande espetáculo, ao contrário de Lando Norris que não teve argumentos para segurar a concorrência e caiu para sétimo. Magnussen ainda conseguiu terminar em oitavo, um excelente resultado depois do brilharete de ontem. Sebastian Vettel deu-nos mais motivos para lamentar a sua saída e fez uma grande corrida, terminando no nono lugar, à frente de Pierre Gasly.

Destaque ainda para Lance Stroll em mais uma manobra para lá dos limites, o que começa a ser um mau hábito, Mick Schumacher operou uma excelente recuperação também. Já Fernando Alonso não evitou um toque com Esteban Ocon (defesa agressiva) e danificou a sua asa dianteira, o que o atirou para o fim do pelotão. Esteban Ocon acabou por cair também na classificação, ficando apenas à frente de Nicholas Latifi e Alex Albon que teve de desistir.

Foi uma grande corrida e a Mercedes garante a primeira linha da grelha para amanhã com a penalização de Sainz (troca de unidade motriz). A queda na performance do Red Bull de Verstappen foi algo estranha e o terceiro lugar na grelha de amanhã poderá permitir ainda um bom resultado. Mas Interlagos voltou a dar-nos uma grande corrida.

Em atualização