GP do Brasil F1 sem ‘bloqueios’: “tudo resolvido” | AutoSport

A CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo confirmou que, apesar de alguns problemas pelo meio, o material da F1 já chegou a Interlagos, pelo que não se preveem problemas com a realização do Grande Prémio.

Desde que Jair Bolsonaro perdeu as eleições para Lula da Silva, surgiram muitos protestos e várias centenas de bloqueios de estradas por todo o Brasil. Na quarta-feira, um camião da Ferrari ficou bloqueado depois de sair do aeroporto em direção a Interlagos, mas tudo se resolveu: “Sim, o comboio parou pouco depois de sair de Viracopos (aeroporto), mas foi rapidamente resolvido pela polícia militar. O equipamento chegou à hora prevista a Interlagos”, confirmou a CBA à Globo Esporte.