GP do Brasil F1, Q2: Dupla da Aston Martin eliminada, tal como Ricciardo | AutoSport

O DRS foi permitido na Q2 e os tempos deveriam cair um pouco mais, até porque as equipas não esperavam que a chuva visitasse o circuito no resto da qualificação.

Max Verstappen (macios usados) foi o primeiro a entrar no segundo 11, mas foi destronado por Lando Norris (macios novos), com Pierre Gasly a fazer o terceiro tempo, com Fernando Alonso e Alex Albon a completar o top 5 nos primeiros minutos. Fernando Alonso passou para a frente do pelotão, tirando 0.177 seg. ao tempo de Lando Norris (1:11.571). Verstappen tratou de tirar 0.076 ao tempo de Alonso, numa altura em que a chuva parecia querer voltar a ser destaque. Os pilotos da Mercedes entraram no top 5, com Charles Leclerc como companhia.

A chuva começou a cair com um pouco mais de intensidade, quando faltavam 3 minutos para o fim e seria complicado para melhorar os tempos. Esteban Ocon, Alex Albon, Sebastia Vettel, Daniel Ricciardo e Lance Stroll estavam na zona de eliminação. Mas Vettel conseguiu entrar no top 10, com Sainz a cair na zona de eliminação nesta fase. O espanhol conseguiu o segundo tempo e a chuva parecia não ser tão intensa quanto parecia, com os pilotos ainda a conseguirem melhorar os seus registos.

A bandeira de xadrez foi mostrada e de eliminados na Q2 ficaram Alex Albon, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Lance Stroll. O melhor tempo foi o de Verstappen com 1:10.881, 0.009 seg. mais rápido que Sainz e 0.06 mais rápido que Leclerc.