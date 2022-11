GP do Brasil F1: Pilotos da Mercedes vão trabalhar em conjunto para a vitória | AutoSport

Foi dito que a Mercedes tinha perdido a melhor oportunidade de vencer uma corrida este ano no México, mas parece que a melhor oportunidade vai ser mesmo no Brasil. A equipa germânica apresentou um ritmo muito forte na corrida Sprint, os pilotos estão decididos em trazer uma vitória para casa e vão trabalhar em conjunto para isso.

George Russell venceu a corrida Sprint de ontem, o que lhe valeu o primeiro lugar da grelha para a corrida agendada para as 18h de hoje. Com a penalização aplicada a Carlos Sainz, Lewis Hamilton foi promovido ao segundo lugar, numa primeira linha 100% Mercedes, uma estreia este ano. Com esta oportunidade de ouro, a equipa vai tentar tudo para vencer e os pilotos querem trabalhar em equipa para o conseguir.

“Estamos muito entusiasmados para amanhã [hoje] e, obviamente, ter Lewis e eu na primeira linha da grelha, vai dar-nos algumas opções da estratégia”, disse Russell após a corrida de qualificação em Interlagos. “Penso que vamos ter de trabalhar em conjunto para fazer algo diferente para um de nós, para tentar obter a vitória para a equipa amanhã”.

“No México, ambos usamos a mesma estratégia e, em última análise, ela afetou-nos a ambos”, explicou Russell. “Sentados aqui neste momento, provavelmente não sabemos qual vai ser a estratégia correta. Vamos correr um contra o outro de forma justa, com certeza. E tenho a certeza de que provavelmente vamos dividir as estratégias amanhã [hoje] para tentar cobrir todas as opções. Esperemos que um de nós termine feliz. Mas penso que ambos reconhecemos, com base na experiência recente, que provavelmente temos de seguir dois caminhos separados”.

“Vamos trabalhar juntos como uma equipa”, disse Hamilton. “Temos de obter este resultado para a equipa. Penso que seria incrivelmente especial. Claro, teremos cuidado. Só temos de ter sempre como prioridade a equipa, obtendo o resultado para a equipa. Mas claro que, individualmente, faremos o nosso melhor para tentar obter o melhor resultado”.