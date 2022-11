GP do Brasil F1, Max Verstappen: “Teríamos de tentar fazer a pole na primeira volta” | AutoSport

Max Verstappen viu a pole ser negada por Kevin Magnussen. Quem diria que o dinamarquês da Haas conseguiria parar Verstappen, mas a meteorologia e o erro de George Russell impediram a sétima pole do bicampeão em 2022. Verstappen não estava muito aborrecido com o sucedido e assumiu a sua parte da culpa, com um erro que terá custado a pole. Mas larga da linha da frente, o que é sempre bom, como reconheceu no final da qualificação:

“Sabíamos que teríamos de tentar fazer a pole na primeira volta, pois havia chuva a caminho. Acho que era o quarto ou quinto carro em pista e bloqueei as rodas na curva 8 e isso custou-me a pole hoje. Mas olhando à concorrência a sério para amanhã, estamos numa boa posição. Nestas condições tudo pode acontecer e estamos na frente, o que é o mais importante. Foi complicado, pois temos de encontrar o limite, mas, simultaneamente, não fazer erros. Mantivemos a calma na Q1 e Q2, a Q3 foi mais uma lotaria, mas conseguimos a linha da frente. Na corrida sprint, vamos tentar divertir-nos, mas teremos de usar a mesma abordagem. Vamos ver se somos competitivos e o que vai acontecer com a meteorologia, não faço ideia do que pode acontecer. Isto faz de Interlagos um local sempre especial. “