GP do Brasil F1, Max Verstappen: “Tenho as minhas razões” | AutoSport

Se a vitória de George Russell merece todo o destaque, não o irá ter tanto quanto se poderia pensar, pois a Red Bull voltou a ser o centro das atenções.

No final da corrida, a equipa pediu a Max Verstappen para trocar de posição com Sergio Pérez, para ajudar o mexicano nas contas do segundo lugar. Verstappen negou-se a fazê-lo e afirmou no rádio “já vos disse da última vez, vocês não me perguntem isso outra vez, está bem? Estamos esclarecidos quanto a isso? Dei as minhas razões e mantenho-as”.

Já com os jornalistas, Verstappen manteve a sua posição:

“Tenho as minhas razões para isso”, disse Verstappen. “Acabámos de falar disso, e penso que foi melhor sentarmo-nos finalmente juntos e falarmos sobre o assunto, e avançarmos a partir daqui. Com certeza, se formos a Abu Dhabi e ele precisar dos pontos, porque estão empatados, não é o fim do mundo, é tudo sobre quem acaba à frente de qualquer maneira. Se ele precisar de ajuda, eu estarei lá. Mas é bom que tenhamos falado sobre isso agora e esclarecido tudo e porque não o fiz”.

Pérez não escondeu o seu desagrado no rádio, dizendo “isto mostra quem realmente ele é” e aos jornalistas disse que não fazia ideia quais os motivos a que Verstappen se refere:

“Talvez devam perguntar-lhe sobre isso. Nada a dizer realmente. Depois de tudo o que fiz por ele, é um pouco decepcionante. Estou realmente surpreendido”.

Aos jornalistas de língua castelhana, disse ainda que “se ele tem dois campeonatos, é graças a mim”. Uma nova novela na Red Bull.