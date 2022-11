GP do Brasil F1: George Russell conquista a primeira vitória da sua carreira | AutoSport

Na sua 81ª corrida na F1, George Russell inscreveu o seu nome na lista dos pilotos vencedores de GP de F1. O #63 da Mercedes largou da pole e manteve-se na liderança da corrida durante praticamente toda a prova e conquistou uma brilhante vitória. Uma exibição excelente do jovem britânico que teve de se defender de Lewis Hamilton nas voltas finais. Hamilton ficou com o segundo lugar e não conseguiu vencer na sua segunda pátria, mas a Mercedes fez uma grande exibição, tal como Carlos Sainz, o terceiro classificado desta corrida, depois de uma excelente recuperação.

Foi uma tarde animada em Interlagos, com uma excelente corrida. O arranque foi atribulado com a luta Max Verstappen vs Lewis Hamilton a dar que falar novamente, num contacto que prejudicou Hamilton, mas prejudicou ainda mais Verstappen (caiu para a cauda do pelotão). Também o confronto entre Lando Norris e Charles Leclerc acabou mal com um toque de Norris em Leclerc que acabou nos últimos lugares também. Um toque entre Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen arruinou a corrida de ambos, numa primeira volta caótica. Tivemos Safety Cars, VSC, mas a tudo isto, Russell respondeu com qualidade para vencer a sua primeira corrida.

George Russell venceu a corrida e deu a primeira vitória à Mercedes em 2022, numa época em que a Mercedes não parecia ter condições para conseguir bater a Red Bull. Russell largou da pole e foi autoritário na forma como conquistou a sua primeira vitória, numa corrida muito bem gerida pelo piloto e pela Mercedes. Não foi uma prova fácil, mas a estratégia da equipa foi a ideal para conquistarem a primeira vitória e a primeira dobradinha da equipa este ano. A Ferrari conseguiu também um pódio com Carlos Sainz em terceiro, em mais uma boa exibição do espanhol, dando continuidade ao que tinha feito na sprint. Charles Leclerc pediu uma troca com o colega de equipa no final, a pensar nas contas do título (boa recuperação depois do incidente com Lando Norris), mas os responsáveis não aceitaram o pedido, o que poderá causar algum desconforto. Também na Red Bull poderemos ter algum desconforto. Max Verstappen conseguiu uma boa recuperação e acabou em sexto, à frente Pérez que estava com os pneus errados no recomeço após safety car. A equipa pediu a troca de Verstappen com Pérez, mas o campeão não aceitou e vincou para nunca mais lhe pedirem isso, pois já tinha dado a sua resposta anteriormente.

Em quinto ficou Fernando Alonso com uma prestação brilhante, tal como Valtteri Bottas com um excelente nono posto, atrás de Esteban Ocon e Lance Stroll fechou o top 10 com uma boa corrida. Foi uma tarde negra para a McLaren, com uma dupla desistência e também para a Haas que podia ter tentado os pontos, mas com a desistência de Magnussen a tarefa complicou-se. A Alpha Tauri teve uma tarde complicada, tal como a Williams.

Interlagos voltou a dar um grande fim de semana. A primeira pole de Kevin Magnussen, a primeira vitória de Russell numa Sprint e a primeira vitória do britânico numa corrida de F1, na sua primeira época na Mercedes, levando a melhor sobre Lewis Hamilton. E que melhor palco para festejar a primeira vitória!