GP do Brasil F1, George Russell: “A nossa melhor oportunidade para acabar à frente de Verstappen” | AutoSport

George Russell cometeu um erro que podia ter custado caro. Uma saída de pista e uma tentativa de salvar a situação que acabou ainda pior. Mas o britânico já tinha o terceiro tempo no bolso e a interrupção da qualificação deu tempo para que a chuva se instalasse e não víssemos mais mudanças na tabela. O terceiro lugar para amanhã é bom e permite a Russell atacar Verstappen, naquela que poderá ser a melhor oportunidade da Mercedes de vencer a Red Bull:

“Estou feliz por ser terceiro e muitos parabéns ao Kevin Magnussen pela sua pole e pelo excelente trabalho que ele e a Haas fizeram. Merecem por todos os desafios que têm enfrentado. O terceiro posto não era onde queríamos estar, mas bom lugar para amanhã. Temos a nossa melhor oportunidade para tentar acabar à frente do Max Verstappen e da Red Bull com estas condições. Espero que não chova em demasia para os fãs ainda poderem apreciar o espetáculo. Estamos prontos para as duas corridas.”