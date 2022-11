GP do Brasil F1, Esteban Ocon: “O que Fernando Alonso disse não foi simpático” | AutoSport

O final da época está a revelar relações deterioradas em algumas equipas e no caso da Alpine, a relação entre Esteban Ocon e Fernando Alonso está a tornar-se pesada. A sorte é que falta apenas uma corrida.

Na corrida sprint, um contacto entre Ocon e Alonso motivou muitas críticas do piloto espanhol, que disse abertamente que se sentia aliviado por ter apenas mais uma corrida na Alpine e, por conseguinte, uma corrida com Ocon. No domingo, a equipa fez questão de proibir Ocon de lutar com Alonso no recomeço após o último safety car. Ocon achou que a mensagem foi desnecessária e comentou o que o seu ainda colega de equipa disse no final da corrida sprint:

“Penso que não foi muito bem traduzido”, disse Ocon sobre a troca no rádio com o seu engenheiro. “Porque as pessoas pensavam que eu não queria deixar o Fernando passar. Eu disse, não, eu não o deixo passar no reinício. Eu vou passar o Seb [Vettel]. E após a situação estar resolvida, vamos ver isso. Eu não vou lutar. Vou deixá-lo ir. E foi o que eu fiz. Não poderia tê-lo segurado. Ele era muito rápido com o pneu macio. E, obviamente, havia pontos para a equipa conquistar. Eu sabia que estava numa situação, e a equipa não precisava de dizer-me o que fazer”.

“Não foi muito simpático o que ele [Alonso] disse nos meios de comunicação social”, disse Ocon. “Tenho sempre muito respeito por ele. Ele é uma lenda e eu vou manter o respeito por ele para sempre. E, sim, não importa o que ele vos disse. Eu prefiro quando falamos frente a frente”.