GP do Brasil F1: Drive Through, os cinco piores | AutoSport

Interlagos voltou a dar-nos uma corrida de Fórmula 1 entretida, além de ter sido palco da melhor Sprint do ano. Talismã para a Mercedes nos últimos anos, o circuito brasileiro “viu” George Russell a entrar para a história do mundial, mas também foi terreno para performances menos conseguidas e muitos casos.

McLaren

A McLaren este ano tem lutado com Alpine pelo quarto lugar do campeonato do mundo de construtores de Fórmula 1, no entanto pode ter perdido uma boa hipótese de se manter na discussão com o resultado no Brasil. Um duplo abandono na equipa do Woking já não acontecia há muito e ocorreu na reta final da temporada, precisamente quando mais precisavam de pontos. Os seus dois pilotos não estão isentos de responsabilidades, apesar do abandono de Lando Norris ter ocorrido por razões técnicas, mas antes o britânico tinha tido um acidente com Charles Leclerc, somando ao toque e desistência de Daniel Ricciardo logo na volta inaugural. Uma jornada que começou a correr mal desde quinta-feira com o problema de saúde de Norris e que terminou pior para os britânicos.

Red Bull

Não foi a Red Bull que nos acostumamos a ver recentemente que esteve no Brasil. Antes dos problemas entre os dois pilotos, que se podem espelhar em pista no que resta desta época ou na próxima, já a equipa de Milton Keynes tinha demonstrado alguns problemas estratégicos ao deixar em pista Sérgio Pérez com os pneus mais lentos em relação aos pilotos que rodeavam. Deu a ideia que depois do acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton a Red Bull prestou mais atenção à corrida do neerlandês do que à do seu piloto melhor classificado. Desta vez foi a Red Bull que errou na estratégia.

Haas

Depois de uma excelente sexta-feira, a Haas voltou a ter muito azar na corrida de domingo. Ficou sem Kevin Magnussen ainda na primeira volta, tendo depois muitas dificuldades para manter Mick Schumacher dentro das posições pontuaveis. Acabou por não ser possível, e com isto a equipa apenas somou um ponto, aquele conquistado por Magnussen durante a sprint de sábado. O que começou por ser um sonho acabou num fim de semana normal para a Haas.

Williams

Foi uma Williams muito afastada das equipas rivais a que vimos em Interlagos este fim de semana. Alex Albon acabou por ter o seu melhor desempenho na qualificação, mas a partir daí a Williams não mostrou qualquer argumento para lutar sequer com a AlphaTauri na classificação. Acabaram os dois pilotos por ficarem melhor classificados do que Yuki Tsunoda, mas tudo deveu-se a uma confusão no relançar da corrida após o Safety Car, numa situação insólita.

Alpha Tauri

Mesmo sem a penalização de 5 segundos atribuída a Pierre Gasly por exceder o limite de velocidade na via das boxes, a AlphaTauri não iria conseguir entrar nos pontos. Foi mais do mesmo para uma equipa que precisa urgentemente da pausa de inverno para encontrar soluções para o seu carro e para tentar fazer melhor em 2023 com o novo piloto.Pouco mais a dizer sobre uma equipa que parece resignada à classificação atual.