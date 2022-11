GP do Brasil F1, Carlos Sainz: “Com os Red Bull ou somos agressivos, ou não passamos” | AutoSport

Carlos Sainz conseguiu um excelente segundo lugar na corrida sprint de hoje. Uma boa recuperação e uma corrida com bom ritmo, aliada a uma manobra agressiva, mas dentro dos limites, com Max Verstappen. Sainz foi, de longe, o melhor piloto Ferrari hoje e tem motivos para ficar satisfeito, apesar da penalização para amanhã. No final da corrida, Sainz lamentou o toque em Verstappen, mas explicou que se não fosse assim, não conseguia passar:

“Tive de fazer uma boa gestão dos pneus. Sabemos que sofremos mais com degradação no final, por isso tive de dosear o esforço. Consegui ganhar posições nas primeiras voltas, o que foi bom. Consegui juntar-me à luta do Max [Verstappen] com o George [Russell]. Tive de ser agressivo por causa da penalização [cinco lugares por troca de elementos da unidade motriz]. Fiquei feliz com a corrida e com o ritmo. Os Mercedes melhoraram muito ultimamente e foram muito rápidos na corrida. A luta com o Max foi no limite. Eles são muito difíceis de ultrapassar e tive de apertar para o passar. Com os Red Bull ou somos agressivos nas travagens, ou não passamos, pois são muito rápidos nas retas. Lamento se houve alguns contactos, mas nas corridas às vezes temos de ser agressivos para conseguir. Este fim de semana temos bom ritmo, mas os Mercedes tem um pouco mais e vamos ver o que acontece quando todos colocarem os médios como fez o Verstappen hoje. Vou começar em sétimo, por isso temos de ter um bom ritmo se os quisermos passar. “