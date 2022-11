GP do Brasil F1: A grelha de partida para a corrida | AutoSport

Já é conhecida a grelha de partida final para o Grande Prémio de São Paulo, em Interlagos. George Russell larga da pole com a companhia de Lewis Hamilton com a segunda linha 100% Red Bull. Carlos Sainz caiu para sétimo com uma penalização de cinco lugares por troca de unidade motriz e Yuki Tsunoda larga da via das boxes por mudanças no seu monolugar, quando se encontrava em parque fechado.