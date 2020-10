GP do Brasil de F1: ‘Ping pong’ entre São Paulo e Rio de Janeiro

Há muito se fala da possibilidade do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 passar de São Paulo para o Rio de Janeiro e é o próprio Chase Carey, CEO da F1 que tem o assunto nas mãos, ao ponto de ter enviado uma carta para o Governador em exercício da ‘Cidade Maravilhosa’ basicamente a dizer que só faltam as ‘licenças’. Só que a questão é muito mais intrincada do que parece à partida.

O Diario Motorsport, uma publicação brasileira revelou que o diretor executivo da F1, Chase Carey, enviou uma carta ao governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, onde revela que a Liberty Media chegou a um acordo com o promotor, a Rio Motorsports: “Escrevo para vos informar que concluímos o acordo para uma corrida com a Rio Motorsports LLC, que irá acolher, organizar e promover eventos de Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Estes acordos estão prontos para serem executados e anunciados pela Fórmula 1 quando todas as licenças necessárias tiverem sido emitidas pelas autoridades competentes”, escreveu Carey.

Mas esta questão é muito mais profunda já que o novo circuito permanente previsto para Deodoro, um bairro na zona oeste do Rio, precisa de licenças ambientais para a sua construção, pois há muitas preocupações sobre o potencial impacto no ecossistema florestal vizinho da Comboata e pouco ou nada tem avançado já que neste momento vive-se uma batalha judicial devido ao licenciamento do autódromo. Já em agosto, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro concluíram que o projeto de autódromo é ilegal.

Não sabemos como este assunto vai terminar, mas sabemos que há muito Carey anda de candeias às avessas com os homens de São Paulo, especialmente depois de se ter entendido com os do Rio de Janeiro. Só que a questão ‘emperrou’. Vamos ver como termina…