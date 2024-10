GP do Brasil de F1: Luta pelos títulos está a ‘aquecer’, e há mais pontos para ganhar

O ritmo da Ferrari cria um cenário de maior imprevisibilidade no campeonato, já que a disputa pelo pódio não se resume apenas a Verstappen e Norris. Se um deles vencer, enquanto o outro termina em quarto, superado pelos dois pilotos da Ferrari, a diferença de pontos seria de 13 — isso sem considerar a interferência dos companheiros de equipa ou da Mercedes. Com cada fim de semana, a corrida pelo título permanece acesa, e a tensão só aumenta.

Porém, até agora, a Ferrari tem sido a grande ganhadora nesta série de provas, com Carlos Sainz apresentando um desempenho brilhante no México, logo após a vitória de Charles Leclerc nos Estados Unidos. Isso coloca a equipa italiana como um elemento decisivo, um ‘joker’ que pode, tanto beneficiar quanto atrapalhar, os principais concorrentes ao título.

As penalizações de Max Verstappen limitaram-no ao sexto lugar na Cidade do México, enquanto Lando Norris, com um forte desempenho na parte final da corrida, alcançou o segundo lugar e reduziu a vantagem do líder em 10 pontos.

