GP do Brasil de F1: Interlagos, palco das emoções, homenagens e reviravoltas

Este ano assinala-se o 30º aniversário da morte de Ayrton Senna, que foi homenageado em vários eventos este ano. Em Interlagos, as curvas de abertura têm o nome de Senna, e haverá uma série de homenagens na sua corrida em casa que permitirão aos incríveis fãs – eles próprios um sinal do seu legado – celebrar o tricampeão mundial brasileiro.

Há tanta coisa em jogo no campo de batalha à medida que a última série de corridas chega ao fim, que este pode vir a ser um fim de semana crucial no contexto de toda a época.

Enquanto no último Sprint em Austin as equipas mais rápidas estiveram sempre na frente, Interlagos tem proporcionado algumas grelhas confusas nos últimos anos devido à possibilidade de chuva que muitas vezes atinge o circuito.

Com o apaixonado público brasileiro e uma pista icónica que incentiva corridas emocionantes, é o local perfeito para ter sessões mais competitivas, com todos os pilotos a terem apenas uma sessão de treinos na sexta-feira para se prepararem o melhor possível.

Interlagos tem sido o palco de uma série de desenvolvimentos dramáticos no campeonato e este ano pode muito bem ser o mesmo, com 34 pontos em jogo no fim de semana de Sprint.

