GP do Brasil de F1: Horários | AutoSport

Para a penúltima corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a competição regressa ao Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, para o Grande Prémio do Brasil com o formato sprint englobado no fim de semana. Os pilotos adoram a pista, e apesar de um traçado semi rápido, as corridas costumam ser interessantes num dos palcos mais curtos da temporada, mas também um dos mais desafiadores do ano.

Em 2021, também com o formato de corrida sprint, Lewis Hamilton teve uma das melhores exibições da época em Interlagos. Afastado da luta pelo campeonato este ano, assim como a Mercedes, o britânico pode vir a tentar mais uma vez alcançar o primeiro triunfo da época depois de lhe ter sido concedida a cidadania honorária brasileira. O fim de semana deverá ser mais difícil para a Mercedes do que os dois últimos, na sua discussão com a Ferrari pelo segundo posto do campeonato, assim como na sua tentativa de alcançar a primeira vitória do ano.

Para além da luta entre segundo e terceiro no campeonato de construtores, a discussão pelo quarto posto da classificação entre Alpine e McLaren vão apimentar o fim de semana em São Paulo.

1º GP 1973

Voltas 71

Circuito 4.309 km

Corrida 305.879 km

Recorde 1m10.540s (Valtteri Bottas, 2018)

Horário

Sexta-Feira, 11 novembro

Treino livre 1 15:30 – 16:30

Qualificação 19:00 – 20:00

Sábado, 12 novembro

Treino livre 2 15:30 – 16:30

Corrida Sprint – 19.30 – 20.30

Domingo, 13 novembro

Corrida 18:00