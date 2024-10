GP do Brasil de F1: Horários, TL1, sexta-feira, 14h30

A Fórmula 1 regressa ao Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, para o Grande Prémio do Brasil com o formato sprint englobado no fim de semana. Os pilotos adoram a pista, e apesar de um traçado semi rápido, as corridas costumam ser interessantes num dos palcos mais curtos da temporada, mas também um dos mais desafiadores do ano.

Os trabalhos de construção do traçado começaram em 1938, os projetistas da pista inspiraram-se em três circuitos principais: Brooklands, no Reino Unido, Roosevelt Raceway, nos EUA, e Montlhery, em França. Impulsionada pelo sucesso do brasileiro Emerson Fittipaldi, a Fórmula 1 foi pela primeira vez a Interlagos para uma corrida do campeonato mundial em 1973. Os adeptos foram brindados com uma vitória em casa nos três primeiros Grandes Prémios do Brasil, com Fittipaldi a vencer em 1973 e 1974, enquanto Carlos Pace venceu em 1975. Tal como muitas pistas anteriores à 2ª Guerra Mundial, Interlagos apresenta curvas inclinadas, com os pilotos a iniciarem a sua volta numa espécie de meia oval, de facto, entre 1957 e o regresso da pista ao calendário da F1 em 1990, Interlagos podia ser percorrido como uma oval gigante. Depois de passarem pelo ‘S do Senna’ e chegarem à curva 4, os pilotos passam por uma secção serpenteante no terreno com algumas mudanças de inclinação desafiantes, antes de voltarem a subir a colina e passarem pela curva final com inclinação.

1º GP 1973

Voltas 71

Circuito 4.309 km

Corrida 305.879 km

Recorde 1m10.540s (Valtteri Bottas, 2018)

Horário

Sexta-Feira, 1 de novembro

Treino livre 1 14:30 – 15:30

Qualificação Sprint 18:30 – 19:14

Sábado, 2 de novembro

Sprint 14:00 – 15:00

Qualificação – 18.00 – 19.00

Domingo, 3 de novembro

Corrida 17:00