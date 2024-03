GP do Barém: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado | AutoSport

Max Verstappen começou a nova época como tinha terminado a anterior. A liderança do piloto neerlandês nunca foi verdadeiramente ameaçada, enquanto a Red Bull mostrou um ritmo impressionante. Os dois RB20 voltaram a ser os mais fortes do pelotão, tendo Sergio Pérez que ultrapassar alguns adversários para subir à vice-liderança, após um bom arranque na partida.

O pódio foi fechado por Carlos Sainz, que perdeu a posição para Pérez na largada, mas depois teve um desempenho forte, ultrapassando Charles Leclerc e George Russell para alcançar a melhor posição de um piloto Ferrari. O britânico da Mercedes e Leclerc ainda trocaram de posições, com Russell a terminar em quinto e ambos com problemas nos seus monolugares

Para a maioria dos leitores do AutoSport, que votaram na sondagem, o piloto mais em destaque na corrida inaugural da temporada da Fórmula 1 foi Carlos Sainz, que recebeu 56,6% do votos. Segue-se o piloto que alcançou o ‘Grand Slam’, com pole position, volta mais rápida na corrida e vitória, Max Verstappen (33,6%). O terceiro piloto mais votado foi Charles Leclerc, mas com uma margem muito grande para o seu companheiro de equipa neste particular, uma vez que recebeu 4,4% dos votos dos nossos leitores.

VOX POP

leandro.marques: “Quem faz um Grand Slam só pode ser o vencedor.

Nota de realce, no entanto, para Checo e Sainz pelas brilhantes prestações de domingo e para Leclerc, que pese as dificuldades iniciais, conseguiu ainda recuperar bastante no fim da corrida garantindo, para já o segundo lugar nos construtores.

Capacete de lata para Tsunoda, Williams (desesperante ver Albon com DRS a sequer ser uma ameaça por largas voltas a um Haas) e para a Renault.

Vamos lá para a Arábia Saudita a ver se algumas coisas que já se viram neste fim de semana se confirmam.”

917/30: “Carlos Sainz, muito motivado, combativo e com belas ultrapassagens!”

NOTEAM2.0: “Não foi um “corridão”, nem lá perto. Tenho dificuldades para encontrar alguém que se tenha destacado ao ponto de ser o tal piloto do dia.

Votei Max, porque seria um pouco estranho ignorar um piloto que foi absolutamente dominador, mesmo que isso nada tenha de surpreendente.

Por outro lado, se não existisse Max (que belo campeonato seria) o meu voto ia para o Sainz.

Rápido e muito confiante, estreia-se no pódio com inteira justiça depois de uma corrida “certinha”.”

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool