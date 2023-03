GP do Bahrein, volta 30: Red Bull na frente, Alonso tenta lutar contra os Mercedes | AutoSport

A noite de McLaren piorou e após perder tempo com Lando Norris, com problemas no sistema hidráulico, Oscar Piastri entrou com problemas nas passagens de caixa. A equipa fez a troca de volante, mas troca não resolveu e o carro ficou parado, arruinando a corrida de estreia do jovem australiano. Também Esteban Ocon viu a sua noite piorar com uma penalização por infração ao procedimento de largada.

Depois da primeira ronda de paragens, tínhamos Verstappen na frente, seguido de Leclerc, Pérez, Sainz, Hamilton, Alonso, Bottas, Russell, Stroll e Albon. Neste top 10, Verstappen, Pérez e Albon eram os únicos com macios, com o resto a ter pneus duros colocados nos seus monolugares.

A meio da corrida, Verstappen liderava confortavelmente, Pérez passou Leclerc e assumiu o segundo lugar, Sainz estava em terra de ninguém, Hamilton, Alonso, Russell e Stroll iam animando a noite, Bottas estava confortável em nono e Albon tentava segurar Tsunoda. Gasly já era 12º, enquanto Ocon iria ser novamente penalizado, por não ter cumprido a primeira penalização de forma correta. A noite da Haas corria mal, com Magnussen longe dos pontos e Hulkenberg com danos no carro e a McLaren sem argumentos para mais.