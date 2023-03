GP do Bahrein: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen começou a nova época como tinha terminado a anterior. A liderança do piloto neerlandês nunca foi verdadeiramente ameaçada, enquanto a Red Bull mostrou um ritmo impressionante. Os dois RB19 foram os mais fortes do pelotão, tendo Sergio Pérez que suar um pouco mais do que o seu companheiro de equipa, depois de perder a vice-liderança no arranque da corrida.

Além dos pilotos da Red Bull, houve muitos bons desempenhos, como foi o caso de Valtteri Bottas e Pierre Gasly, assim como Alexander Albon e até mesmo Yuki Tsunoda, apesar do piloto japonês não ter alcançado os pontos. No entanto, o pódio conquistado por Fernando Alonso depois de duas boas ultrapassagens – a Lewis Hamilton e Carlos Sainz – foi um dos destaques da corrida. No oposto, as performances da Ferrari, Mercedes e McLaren deixaram muito a desejar.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Bahrein.

