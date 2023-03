GP do Bahrein: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?- Resultados | AutoSport

Max Verstappen começou a nova época como tinha terminado a anterior. A liderança do piloto neerlandês nunca foi verdadeiramente ameaçada, enquanto a Red Bull mostrou um ritmo impressionante. Os dois RB19 foram os mais fortes do pelotão, tendo Sergio Pérez que suar um pouco mais do que o seu companheiro de equipa, após perder a vice-liderança no arranque da corrida.

Além dos pilotos da Red Bull, houve muitos bons desempenhos, como foi o caso de Valtteri Bottas e Pierre Gasly, assim como Alexander Albon e até mesmo Yuki Tsunoda, apesar de o piloto japonês não ter alcançado os pontos. No entanto, o pódio conquistado por Fernando Alonso depois de duas boas ultrapassagens – a Lewis Hamilton e Carlos Sainz – foi um dos destaques da corrida. No oposto, as performances da Ferrari, Mercedes e McLaren deixaram muito a desejar.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Bahrein.

Fernando Alonso foi o piloto mais votado por larga margem, com 75.2% dos votos. Max Verstappen (7.3%) e Pierre Gasly (7.3%) foram os segundos pilotos mais votados.

VOX POP

Scb

Apesar de Max Verstappen ter dominado o GP de fio a pavio e não ter absolutamente nada a apontar, o meu voto vai para Fernando Alonso que após tantos anos arredados dos lugares cimeiros (e até fora da F1), com a idade que tem, continua a demonstrar não só uma enorme vontade de vencer, mas um enorme talento. o Aston Martin é bem-nascido, mas ver Alonso em pista é um prazer.

NOTEAM1

Esta é daquelas que não tem grande margem para discussão. Fernando Alonso foi o piloto do dia. Numa corrida que foi, na verdade, chata, os poucos momentos empolgantes da corrida envolveram o Alonso. Mais uma performance absolutamente memorável, uma de muitas!

917/30

Alonso claro, exibição fabulosa! De destacar ainda as boas exibições de Bottas, Albon e Gasly, entre o rookies, Sargeant esteve muito bem durante todo o fim-de-semana.