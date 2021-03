GP do Bahrein, Michael Masi: “Nada mudou durante a corrida”

O diretor de prova da F1, Michael Masi refutou as críticas feitas ao trabalho dos comissários, negando que houve inconsistência nas decisões.

Masi falou no final do evento e defendeu as ações dos comissários:

“No que respeita à tolerância dada aos pilotos que foram fora dos limites da pista durante a corrida, foi mencionada muito claramente na reunião [dos pilotos] e nas notas de que não seria monitorizada no que respeita à fixação do tempo de volta, por assim dizer – mas seria sempre monitorizada de acordo com o Regulamento do Desporto que não deve ser obtida uma vantagem global duradoura.”

“Nada mudou durante a corrida. Tivemos duas pessoas que estavam a olhar para aquela área a cada carro, em cada volta e praticamente todos os carros, exceto um, estavam a fazer a coisa certa, dentro do que esperávamos numa sequência geral. Havia o carro ocasionalmente que tinha um momento ou ia fora mas não era uma coisa constante.”

“Portanto é claramente consistente com as notas e com o que foi mencionado e discutido com os pilotos na reunião. Se uma ultrapassagem ocorrer com um carro fora da pista e se ganhar uma vantagem, uma vantagem duradoura, sugerirei à equipa que abandone imediatamente essa posição, e isso foi deixado muito claro.”

“A Red Bull recebeu imediatamente uma instrução minha e sugeri que renunciassem a essa posição, tal como consta do Regulamento do Desporto, o que eles fizeram. Não foi por terem excedido os limites da pista – foi por terem ganho uma vantagem duradoura ao ultrapassar outro carro fora da pista de corrida”, acrescentou Masi