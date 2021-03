GP do Bahrein F1, Yuki Tsunoda:”Era possível avançar mais posições”

Yuki Tsunoda está a tornar-se numa das estrelas neste arranque de época. O jovem japonês ficou nos pontos na sua primeira corrida na F1 e mais que isso, fez uma boa exibição.

Tsunoda mostrou-se feliz pelo resultado final apenas de não ter ficado contente com um erro na primeira volta.

“Estou contente por acabar nos pontos”, disse ele depois. “Perdi bastantes posições na primeira volta. Esse foi o meu grande erro e tive de recuperar. Estou contente a 50%, mas mesmo assim 50% foi o meu grande erro. Era possível avançar mais posições, por isso os primeiros pontos parecem bem, mas penso que há muito espaço para melhorar em Imola”.

“O ritmo foi bom”, disse ele. “Nas três últimas voltas fiquei atrás do Lance Stroll e fiquei no ar sujo e esforcei-me para me adaptar e cometi bastantes erros. Portanto, na última volta, primeira curva, ainda havia uma grande diferença , mas arriquei. Ainda bem que passei por ele e feliz pelos primeiros pontos”.