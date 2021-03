GP do Bahrein F1, Williams: Sinais positivos

George Russell voltou a ser o melhor piloto da Williams, tendo a certo ponto da corrida andado no top10. As condições da pista não ajudaram a equipa mas no geral, Russell considera que foi uma corrida bem conseguida:

“Foi bom voltar a correr. Tive uma boa luta no início, ganhei alguns lugares, perdi alguns lugares. Esqueci-me como é complicado a batalha com todos os carros, mas acho que foi uma corrida bem executada”.

Embora o companheiro de equipa Nicholas Latifi tenha sido forçado a terminar mais cedo “com uma suspeita de fuga no turbo”, o canadiano estava igualmente otimista quanto ao desempenho geral do carro.

“Fiquei agradavelmente surpreendido com a forma como o carro se portou na corrida”, disse Latifi. “Esperávamos…esperava algo um pouco mais complicado. Obviamente, o vento foi um pouco menos do que o esperado, mas mesmo assim ainda ventoso e independentemente da questão que nos levou a desistir , fiquei realmente surpreendido com o carro. Ainda não é onde queríamos estar, mas é melhor do que o esperado, por isso penso que isso é positivo para o futuro”.